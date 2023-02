Fabrice est employé indépendant dans la finance entre la Suisse et le Luxembourg. N'ayant pas de bureau fixe, il a choisi cet immeuble du centre-ville où il s'y sent presque comme à la maison. «J'y suis presque tous les jours. L'avantage est qu’on garde le côté social d'une vie de bureau. Et c’est beaucoup plus professionnel pour recevoir ses clients que la maison», avoue l’employé.