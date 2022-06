Concert au Luxembourg : The Offspring a revisité ses classiques

ESCH-BELVAL – Quatre ans après son premier show luxembourgeois, le combo de punk-rock californien revenait à la Rockhal, mardi soir.

1 / 16 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

«Hey, je me souviens de vous, on est venus jouer ici il y a quelques années. Mais ce soir sera bien mieux que la dernière fois, je le sens!» lançaient Dexter Holland et Noodles, dans un numéro de duo bien rodé. Le chanteur/guitariste et le guitariste/choriste de The Offspring, ainsi que le bassiste Todd Morse, étaient en effet venus pour la toute première fois au Grand-Duché en 2018, pour un show efficace, quoiqu'un peu rapide.

Il faut dire que le punk-rock mélodique des Californiens ne passe pas par quatre chemins, à l'image d'une scénographie famélique. Des riffs de guitare, des rythmiques 4x4, des refrains fédérateurs: la formule fonctionne depuis plus de trois décennies. Souvent proche de la rupture, dans un esprit typiquement punk, la voix nasillarde de Dexter Holland était soutenue par celle de son acolyte. L'énergie électrique et les hymnes des Américains traversaient les époques, et toutes les générations avaient répondu présent.

Dès «Staring at the Sun», en ouverture, la machine était lancée. Après un départ tambour battant, sur lequel le public scandait les paroles, The Offspring dégainait l'un de ses premiers hits, l'indémodable «Come Out and Play». L'explosif «Bad Habit», également extrait de leur album de référence, «Smash», faisait toujours son effet, tout comme «The Kids Aren't Alright». Dexter Holland s'installait au piano le temps d'un morceau de deuil, «Gone Away». Et le groupe degoupillait la grenade «Self Esteem» pour conclure les 80 minutes de show. L'urgence du punk.