Série : «The Pacific» va déferler en force

Après l’incroyable

«Band of Brothers», Steven

Spielberg et Tom Hanks ont

remis ça en dix épisodes.

«The Pacific» promet la guerre, comme si vous y étiez. Steven Spielberg est passionné par la Seconde Guerre mondiale. Et il a trouvé en Tom Hanks et Gary Goetzman des alliés solides pour la porter à l’écran. Ils l’avaient prouvé en filmant la Normandie dans la minisérie «Band of Brothers». Neuf ans plus tard, l’équipe réussit le même coup de maître dans les dix épisodes de «The Pacific».