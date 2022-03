FOLK : The Pogues assagis avec l'âge

ESCH-BELVAL - Fans de folk, à vos agendas: vendredi, The Pogues et Shane MacGowan sont de passage à la Rockhal.

Ils auront connu et mis en musique la gloire et la galère. The Pogues, groupe irlandais fondé à Londres en 1982, alors que tous ses membres faisaient la manche, ont su gagner le cœur du public, notamment grâce à un titre de Noël, «Fairytale Of New York». Mené par Shane MacGowan, aussi touchant qu'imprévisible, le groupe sert de contrepoids à la musique et au physique trop lisse des vedettes pop de l'époque.

Beaucoup de fans ont raison de se faire du souci pour MacGowan, son état de santé s'aggravant un peu plus après chaque gorgée de whisky. Son addiction à la bouteille crée des tensions au sein du groupe, et l'inévitable se produit en 1991, lorsque Shane quitte le groupe. Il se lance alors dans une nouvelle aventure - Shane MacGowan and the Popes - tandis que le reste des membres peinent à retrouver une nouvelle identité avant de se dissoudre en 1996.