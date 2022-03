Métavers : The Sandbox passe le cap des 2 millions d’avatars

La plateforme immersive ludique se prépare activement à un lancement pour le grand public.

The Sandbox se démarque de la concurrence avec son univers intégrant d’office les NFT. youtube/thesandbox

The Sandbox a ouvert les portes virtuelles de sa seconde saison en mode expérimental. «La saison 2 s’appuiera sur le succès de la première saison qui a attiré plus de 200 000 visiteurs», a commenté son cofondateur Sébastien Borget. À la fois marché immobilier virtuel, parc d’attractions et plateforme de jeux vidéo, The Sandbox se profile comme un espace numérique partagé continu avec des constructions sous forme de blocs similaires à ceux que l’on trouve dans les univers de Roblox et de Minecraft (Microsoft).

Dans cette seconde saison expérimentale, les joueurs vont avoir accès gratuit à plus de 35 expériences solo et multijoueur, dont Snoop Dogg’s Foreplay, un aperçu du Snoopverse de la légende du rap. De nouvelles expériences originales, dont un défilé de mode, de nouveaux morceaux du DJ et animateur Blond:ish pour faire danser la foule au Club XYZ, ainsi qu’un nouveau centre de transport sont attendus.

Propriétaires de renom

Propriété depuis 2018 du géant hongkongais du jeu mobile Amonica Brands, The Sandbox revendique désormais plus de deux millions d’utilisateurs enregistrés, plus d’un an après avoir commencé leur décompte. Au total selon la firme, 19 000 utilisateurs possèdent des terrains, et plusieurs milliers d’artistes travaillent sur ces terrains.

Des marques y ont déjà pris quartier à l’exemple de Warner Music, Adidas, Atari, et les CryptoKitties, Des personnalités comme les DJ Deadmau5 et Steve Aoki sont également présentes, de même que la star italienne de football Marco Verratti.

The Sandbox s’appuie sur la technologie de la blockchain et les jetons non fongibles (NFT) garantissant la propriété des objets dans son métavers. Le jeton $SAND sert de monnaie d’échange pour faire tourner l’économie de ce métavers. Il devrait s’ouvrir à tous dans le courant d’année alors que quelque 70 jeux sont en cours de production.

Concurrence féroce

The Sandbox est engagé dans la course aux métavers face aux géants américains Meta (Facebook), Microsoft (Minecraft, Mesh, AltspaceVR), Epic Games (Fortnite) , NVidia (Omnivers) et autre Roblox.