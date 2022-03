Derrière la carapace... : «The Scary Guy» n’est qu’amour et partage

HESPERANGE - «The Scary Guy» était l’invité de la maison des jeunes d’Hesperange jeudi soir, il a électrisé un auditoire dans un «show» assez américain mais efficace.

Arrivé jeudi dans les rues de Luxembourg-Ville, «The Scary Guy» alias Earl Kaufmann a joué le jeu des dédicaces et s’est montré chaleureux avec tous les Luxembourgeois, petits et grands, qui croisaient son chemin. Une façon d’être en accord avec son discours de non violence et de compréhension mutuelle qu’il tente de véhiculer dans le monde.