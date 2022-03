The Script touche le coeur des fans

The Script touche le cœur des fans

Le trio

irlandais The Script

débarquera dimanche soir à l'Atelier.

Avec un premier album éponyme, The Script s'est vite imposé sur la scène grâce à sa capacité à toucher les gens. Le titre «The Man who can't be moved» ne fait pas exception, cette chanson d'un homme si amoureux d'une femme qu'il reste constamment assis à un coin de rue, là où il a pour la première fois rencontré la personne avec qui il voudrait passer toute sa vie.

C'est entre romantisme et tristesse que les chansons du trio irlandais se situent, de la pop avec beaucoup de cœur. Comme dans «Together we cry» qui dépeint le portrait de personnes désespérées qui se débrouillent tant bien que mal dans leur vie. De la mélancolie forte et déprimante, mais souvent avec une touche d'espoir.

The Script, au début, c'est le chanteur Danny O’Donoghue qui maîtrise aussi le piano, et le guitariste Mark Sheehan. Les deux musiciens se consacrent d'abord à la soul, genre qu'ils intègrent toujours dans leur musique. Le batteur Glen Power rejoint plus tard le duo.