The Streamy Awards: MrBeast une nouvelle fois récompensé, contre son gré

MrBeast était nominé dans cinq catégories aux Streamy Awards, qui se sont déroulés le dimanche, à l’hôtel Fairmont Century Plaza, à Los Angeles. Le youtubeur le plus suivi du monde, qui compte 179 millions d’abonnés, a remporté deux prix. Il a gagné celui de la meilleure collaboration pour sa vidéo qui le montrait battre Dwayne Johnson lors d’une partie de feuille-caillou-ciseaux et qui a rapporté 200 000 dollars à une œuvre caritative. Et, surtout, l’Américain est reparti avec le trophée le plus prestigieux de cette cérémonie qui honore les créateurs de contenu depuis 2009: celui de créateur de l’année.