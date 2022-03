The Virgins: «New York est en nous, peu importe où nous allons»

Nick était sur scène avec son groupe The Virgins pour faire l'ouverture du RAF. Loin des projecteurs, le bassiste s'est confié sur l'importance de ses origines dans sa musique.

L’essentiel: Vos impressions de l’Europe jusqu’à maintenant?

Nick: C’est super. On a vraiment l’impression que les gens sont vraiment réceptifs à ce que nous faisons. C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’on y retourne.

Votre plus beau souvenir en tournée?

Il y en a tellement. Je dirais qu’avoir partagé la scène avec un groupe comme Sonic Youth ou Patti Smith à Paris, était un moment assez dingue. Surtout, que ce sont mes idoles.

En quoi le public ici diffère de celui de New York (NDLR : ville dont le groupe est originaire)?

C’est toujours plus dur de jouer à New York, parce que c’est chez soi. Vous risquez de jouer devant votre mère, ce qui peut être embarrassant. En général, les tournées aux Etats-Unis, nous branchent moins, parce qu’on connaît à peu près le caractère des Américains. On sait dire en parlant avec eux pendant quelques minutes, quel genre de musique ils écoutent, comment ils pensent et ce genre de truc. C’est de loin plus intéressant de discuter avec des gens d’origines et de culture différentes, parce que vous êtes capables d’apprendre et de découvrir de nouveaux groupes, etc. Il y a un réel échange qui se produit.

Si ce n’était pas dans la musique, dans quoi auriez-vous fait carrière?

En fait, j’ai une formation d’illustrateur. Je peins, je dessine, que ce soit des pochettes de disques ou autres. A côté de ca, j’ai toujours fait de la musique dans de petits groupes. Mais, je ne crois pas que je me serais lancé dans une carrière musicale si ca n’avait été pour Donald, le chanteur. Je crois qu’il dégage quelque chose de vraiment spécial.

Venant de New York où la compétition est rude, qu’est-ce qui selon vous, vous a fait sortir du lot?

Je crois que c’est dû à la personnalité de Donald. Il y a quelque chose chez lui qui attire les gens. Avant qu’on ne forme le groupe, lui avait enregistré une démo dans sa chambre, avec une guitare et une boîte à rythmes, seulement. Il en a fait une vingtaine d’exemplaires chez lui, qu’il a distribués à ses potes. Au bout de quelques jours, tout le monde en a fait des copies à tel point qu’on pouvait l’entendre dans tout New York, que ce soit dans les clubs ou dans les bars : C’est à ce moment que je me suis dit que celui-là, il ne faut pas le lâcher (rires).

Pourquoi avoir écrit un morceau comme « Rich Girls » ? Que signifie-t-il pour vous?

Manhattan, là où on a grandi, est en fait, superpetit. Ce n’est pas comme si tu avais un quartier de riches et un quartier de pauvres. Tout se mélange, que ce soit dans la vie ou dans les clubs. Et des fois, il arrive que tu sortes avec une fille que tu as rencontrée en soirée, et sans le savoir, tu découvres qu’elle habite un palace. Et tu te dis que tu as décroché le gros lot. « Rich Girls » est plus un titre amusant qu’une obsession.

En tant que groupe tendance, ne craignez-vous pas de tomber dans l’oubli dans quelques années, au profit du prochain phénomène, comme cela est souvent le cas avec des jeunes artistes qui ont la cote?

Écoute, nous sommes heureux de cette position, de ce côté « hype », parce qu'il y a tellement de groupes dans le monde, que tout ce qui peut nous faire sortir de la mare, est un cadeau du ciel. Bien sûr, on se protège pour ne pas tomber dans le piège du groupe jetable, en bossant dur.

New York est-elle importante comme source d’inspiration?

Non, du tout. Tu sais, on est tous de là-bas, et actuellement à New York, il n’y a rien de neuf que nous ne connaissions déjà il y a 20 ans. A l’heure actuelle, je ne peux même plus dire que je vis encore à New York, parce que nous sommes tout le temps en tournée. Quand, je rentre chez moi, c’est pour voir ma mère et mes potes, mais plus forcément pour traîner dans les snacks comme je le faisais à l’époque. Mais, New York est en nous peu importe où nous allons.