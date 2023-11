«The Voice Germany»: Joel impressionne et se qualifie pour les demi-finales

La première apparition de Joel Marques Cunha dans un bar remonte à moins de deux ans, mais vendredi soir, l'enjeu pour le chanteur de l'équipe Toll des coachs Bill et Tom Kaulitz n'était rien de moins que sa place en demi-finale de The Voice of Germany. «Let's go, c'est parti, je vais livrer la marchandise», avait-il annoncé dès le départ. Et il l'a fait : «J'ai eu la chair de poule jusqu'au bout des ongles», a déclaré le coach Tom après la performance du seul participant luxembourgeois.