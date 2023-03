Musique: The Weeknd est l’artiste le plus populaire du monde

The Weeknd est le musicien le plus populaire de la planète selon le Livre Guinness des records. Le chanteur de 33 ans a décroché les titres de Premier artiste à atteindre 100 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et celui du Record du plus grand nombre d’auditeurs mensuels, avec 111,4 millions au 20 mars 2023. Pour se rendre compte de l’énorme popularité du Canadien, la revue signale qu’il comptabilise actuellement près de 30 millions d’auditeurs par mois de plus que Miley Cyrus, deuxième artiste la plus populaire.