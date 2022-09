Gagne tes places! : The World of Hans Zimmer, une célébration symphonique!

La magie des musiques de films du célèbre compositeur à venir découvrir au Galaxie d'Amnéville.

Spectacle

Ce spectacle présente une sélection des plus grandes œuvres du compositeur adaptée pour un orchestre symphonique. Hans Zimmer lui-même a passé plusieurs mois à transformer ses bandes originales en pièces de concert classique. Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, il en reste le directeur musical. Collectionnant les Oscars, les Grammy et les Golden Globes, Hans Zimmer est sans doute l’un des plus célèbres compositeurs de bandes originales de notre époque.

Son influence et ses créations puissantes ont modelé le cinéma actuel comme aucun autre. Ses compositions accompagnent une liste presque sans fin de blockbusters. Le Roi Lion, Pirate des Caraïbes, Da Vinci Code, The Dark Knight, Twelve Years A Slave ou encore Man Of Steel comptent parmi les films les plus célèbres sur lesquels il a travaillé. En janvier 2018, Hans Zimmer reçoit sa 11e nomination aux Oscars avec sa bande originale à couper le souffle pour Dunkerque, de Christopher Nolan. C’est d’ailleurs Gavin Greenaway qui dirige l’orchestre.

Fidèle collaborateur du compositeur depuis plus de 25 ans, il a dirigé de nombreuses bandes originales créés par Hans Zimmer comme Le Prince d’Égypte, Gladiator, Pearl Harbor, Inception ou encore Interstellar. Le chef d’orchestre anglais a été impliqué dans l’écriture, la composition, la production et l’orchestration de plus de 90 bandes originales de films, en compagnie de James Newton Howard, John Powell et beaucoup d’autres.