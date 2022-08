People: Théo Curin est amoureux et ne se cache pas

Le Français de 22 ans n’est plus un cœur à prendre. Théo Curin, qui s’était confié sur sa sexualité il y a un mois, a publié plusieurs photos d’un séjour en amoureux à Disneyland Paris. «Tranquillou chez Mickey», a posté, avec un cœur, l’acteur et athlète handisport, originaire de Lunéville (Meurthe-et-Moselle) et vu ces dernières semaines dans une nouvelle saison spéciale de Pekin Express.

Sur plusieurs photos, on le voit à côté d’une jeune femme dont on ignore tout. On sait tout juste qu’elle se fait appeler Maricamfab sur son compte Instagram, où elle a également posté une vidéo de leurs aventures. Une chose est certaine, le couple apparait des plus complices, n’hésitant pas à grimacer sur certaines photos ou à poser avec des casquettes assez ridicules.