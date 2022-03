PSG : Thiago Silva indisponible au moins un mois

Le défenseur et capitaine brésilien du PSG, blessé à la cuisse droite contre Naples lundi en amical, sera indisponible «plusieurs semaines», a annoncé le club parisien.

«Les examens pratiqués par Thiago Silva (échographie et IRM) ont confirmé une lésion musculaire au niveau des ischios-jambiers droits. Il sera indisponible plusieurs semaines», indique le PSG sans plus de précisions sur son site Internet. Thiago Silva s'est blessé au bout de 12 minutes lors de l'amical disputé par le champion de France à Naples (2-1), en tentant d'effectuer une talonnade, et a été immédiatement remplacé. Au vu de la nature de la blessure, le Brésilien devrait manquer au moins un mois de compétition.