Calvaire sur la 8e étape : Thibaut Pinot a pris une droite dans le visage sur le Tour

Le Français Thibaut Pinot a chuté deux fois, samedi, dans la 8e étape du Tour de France. Et il a aussi pris «une musette dans la figure»

Le Français Thibaut Pinot a chuté deux fois, samedi, dans la 8e étape du Tour de France, et s'est montré surtout inquiet de ses sensations «pas top» et de ses séquelles du covid-19 contracté le mois dernier. Le Franc-Comtois est tombé deux fois en quelques minutes à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée à Lausanne (Suisse). «Cela tombe devant moi, je rentre dedans», a-t-il expliqué pour sa première chute, sans gravité.

Les malheurs n'étaient pas terminés pour le coureur de Groupama-FDJ. «Dans le feu de l'action, je repars un peu vite et je prends une musette dans la figure», a-t-il ajouté à propos de l'incident involontairement provoqué par un assistant de l'équipe Trek. «J'ai hâte d'arriver dans les Alpes et de retrouver des bonnes sensations, de prendre un peu plus de plaisir sur le vélo», a espéré Pinot pour finir.