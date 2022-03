Tennis - Masters : Thiem affrontera Tsitsipas en finale

L'Autrichien s'est qualifié samedi pour la finale en battant le tenant du titre Alexander Zverev. Un peu plus tôt, le Grec Tsitsipas a mis fin aux espoirs du Suisse Roger Federer.

L'écart d'âge entre les joueurs était le plus grand jamais enregistré dans un match du Masters et l'histoire ne plaidait pas en faveur de Federer puisque sur les 6 matches où l'écart était de plus de 15 ans, 5 avaient été remportés par le cadet. Malgré son long match de près de 3 heures perdu contre Nadal vendredi et un jour de repos en moins, c'est Tsitsipas qui a le mieux démarré le match, prenant le service du Suisse dès le deuxième jeu et sur sa première occasion.