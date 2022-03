Thierry Ardisson: «Il faut des bimbos, de la lumière, de la musique…»

À 59 ans, le «Man in Black» du PAF, l’homme au costume noir, fête ses 20 ans d’antenne(s). Et pour L’essentiel, Thierry Ardisson accepte le jeu de la vérité.

Thierry Ardisson fête cette années ses 20 ans d'antenne(s). (afp)

L'essentiel: Thierry Ardisson deviendrait-il un personnage conventionnel? Il en arrive à célébrer ses 20 ans d’antenne(s)!

Mais moi, je n’ai rien demandé. Voilà quelques années, un producteur télé, Philippe Kieffer, m’avait appelé et proposé un documentaire. Je lui signalais alors que ce qui m’intéressait, c’était un livre - on a donc écrit Confessions d’un baby boomer...

On a la sensation, en regardant Salut les Terriens!, que vous vous êtes ramolli au fil du temps. Que vous vous «druckerisez»…

Vous trouvez? C’est vrai, je suis devenu plus rond, j’ai du bide et je ne déteste toujours pas avoir des ennemis. Je ne crains pas d’être fâché avec quelqu’un, ça ne m’empêche pas de dormir! Mais aujourd’hui, je fais les choses avec humour. À mes débuts à la télé, j’étai très mal. Tellement mal que j’avais envie que tout le monde soit aussi malheureux que moi. Maintenant, je suis moins agressif… Je crois que j’ai trouvé un autre style. Mais je suis parti quand même de sacrément loin, j’ai commencé la télé très tard, à 35 ans…

Vous dites être plus rond, vous parlez de votre bide…

… parce que, physiquement, je ne m’aime pas. Je suis mal à l’aise avec mon corps. Je ne suis pas un héros. Au départ, j’avais un côté Rastignac, je débarquais de ma province à la conquête de Paris. Là, aujourd’hui, je suis content du parcours mais attention! il n’est pas terminé…

En 20 ans d’antenne(s), vous avez imposé un style, une patte Ardisson. Mais voilà, vos ennemis vous ont longtemps reproché de manipuler vos émissions, de pratiquer un montage discutable…

J’ai fait deux émissions en direct avec Michel Drucker et je n’étais pas plus mauvais, me semble-t-il, que dans des programmes enregistrés. Mais j’ai le souci du téléspectateur - et je veux lui offrir le meilleur produit. Alors, quand il faut le garder jusqu’à 2 heures du matin, ce n’est pas compliqué, il faut que ce soit «bigger than life». Et dans les salles de montage, du temps, j’en ai passé…

D’autres de vos ennemis vous ont attaqué sur votre personnalité (Michel Malaussena dans son livre Les Animatueurs) ou, comme le philosophe Alain Finkielkraut, sur le fond de vos émissions…

Je refuse de répondre aux accusations de Malaussena, il n’a jamais été mon producteur et, avec son livre, il a commis ce que les Anglais appellent «de la littérature de majordome». Quant au philosophe, il n’a pas de leçon à me donner. Il est bien content de venir dans mes émissions pour parler de ses livres quand ses amis de la presse écrite ne lui ouvrent pas leurs colonnes!

Une de vos fiertés, paraît-il, est d’avoir été pendant les huit ans qu’a duré Tout le monde en parle le plus important prescripteur pour la vente de livres…

C’est ce que me disaient les éditeurs! Mais moi, je sais aussi qu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre. On ne peut pas faire venir des pointures de la littérature, des écrivains comme les Américains Bret Eaton Ellis ou Tom Wolfe, on ne peut pas consacrer trente-huit minutes à Michel Houellebecq sans emballage. Donc, pour faire passer Eaton Ellis, Tom Wolfe ou Houellebecq, il faut des bimbos, de la lumière, de la musique… Sinon, on présente une émission qui fait même pas 5 points à l’Audimat!

Tout est permis pour un invité chez Ardisson?

Dans mes émissions, on peut s’exprimer librement. J’ai une théorie: je pratique un espace de liberté et je dis à mes invités: «Vous racontez ce que vous voulez». À ce jour, j’ai «blacklisté» une seule personne, c’est Dieudonné et encore, je le lui ai dit à l’antenne… Je préfère inviter les gens et leur parler…

La télé a-t-elle des limites?

Ça me semble actuellement plus politiquement correct, plus aseptisé… Mais c’est comme en tout…

Vous vous considérez comme un enfant de la télé?

Non, un enfant de la télé, c’est Arthur! Moi, je suis un enfant du rock et du punk…

Vous vous rappelez de votre premier poste de télé…

… mes parents n’étaient pas branchés télé! À l’époque, on habitait à Chamonix et j’allais regarder la télé dans le hall du journal Le Dauphiné libéré. J’ai tanné mes parents un samedi soir pour qu’ils achètent un poste télé. Le lendemain, le dimanche après-midi à la maison, on s’est retrouvés devant le poste, il y avait de l’aviron et c’était en noir et blanc…

La télé, c’est comme la drogue?

La télé, c’est moins dangereux ! Et aujourd’hui, la télé, j’ai très envie d’en faire. J’y trouve même un grand plaisir…

Même moins dangereuse que la drogue, vous pourriez arrêter la télé?

Oui, je pourrais arrêter maintenant. À 22 ans, je voulais être écrivain: j’ai eu deux livres, Louis XX et Confessions d’un baby boomer, à la première place des ventes. Je voulais faire une grande émission à la télé: je l’ai eue, c’était Tout le monde en parle… Moi, ce qui m’intéresse, c’est voir mes idées à l’écran. Et je ne suis pas insensible aux récompenses. J’étais élevé dans une famille où une récompense ça se mérite, je n’ai jamais oublié…

Il se dit que vous avez toujours été très attiré par l’argent…

Quand j’étais petit, je ne comprenais pas pourquoi on n’était pas riche. Et quand à 22 ans, j’ai compris qu’en étant écrivain, je ne gagnerais pas suffisamment pour vivre, je n’ai pas continué à écrire!

Si on vous donne rendez-vous dans dix ans, où vous retrouvera-t-on?

Depuis quelque temps, j’avance dans le cinéma. J’ai créé une société, Ardimage… En France, on a un cinéma d’auteur. Un cinéma «auteuriste» inventé par la Nouvelle Vague au début des années 60 mais aujourd’hui, on cherche en vain les Chabrol, les Truffaut… Alors, moi, je souhaite revenir à une forme très simple: le cinéma de producteur, un peu ce que fait Luc Besson. J’ai une idée ou j’achète les droits d’un livre, et je monte le film, je trouve le réalisateur, les scénaristes, les comédiens… Actuellement, je travaille sur six idées, et les États-Unis, c’est ma référence! Moi qui suis un enfant du rock, on a cette idée que c’est mieux là-bas. Dans le ciné et à la télé, avouons quand même que ce n’est pas mal aux États-Unis, il y a un savoir-faire. Oui, je ne suis pas anti-américain, je suis anti-Bush…

Recueilli par Serge Bressan

*À voir : Salut les Terriens! sur Canal +, samedi, 19 h.