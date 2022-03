Télévision en France : Thierry Ardisson raconte sa brouille avec Laurent Ruquier

L'ex-animateur de «Salut les Terriens» a révélé pourquoi il s’était récemment fâché avec le présentateur des «Grosses Têtes».

«Quand il a fait sa nouvelle émission 'On est en direct' sur France 2, je lui avais dit: ‘Si tu veux, je te produis’ avec Philippe Thuillier, qui est un ami commun, explique l'ancien présentateur de «Salut les Terriens». Il m’a jeté comme une merde... Alors je ne cherchais pas du boulot, en fait, parce que j’avais ‘Hôtel du temps’ en préparation (sa nouvelle émission, NDLR), mais il m’a dit: ‘Non, non, tu es trop clivant’. Je lui ai répondu: ‘Ben, bravo, c’est toi qui me dis ça!’ Et puis voilà. Alors on s’est fait un peu la gueule...»