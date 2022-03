Ca se précise... – Thierry Henry, de Barcelone à… New York

Ça se précise... : Thierry Henry, de Barcelone à… New York

L'attaquant français va quitter Barcelone pour les New York Red Bulls, une franchise de la Ligue nord-américaine de football (MLS), annonce mardi le site Internet du Boston Globe.

«Une source de la MLS a confirmé que Thierry Henry allait rejoindre les New York Red Bulls», écrit le quotidien de Boston. Henry, 32 ans, n'est plus titulaire au Barça, et depuis plusieurs mois, la presse tabloïde anglaise et les journaux sportifs espagnols l'annoncent à New York la saison prochaine. La marque de boissons énergisantes Red Bull a récemment investi 300 millions de dollars dans un nouveau stade de 25 000 places, la Red Bull Arena, qui accueille la franchise depuis le mois de mars dans la banlieue de New York.