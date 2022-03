Thionville: les braqueurs s'attaquent à la Poste

THIONVILLE – L'agence postale de la Côte des roses à Thionville a été braqué ce lundi matin. Les malfaiteurs ont pris une quinzaine de personnes en otage et 3 000 euros.

Il était 9h15 lorsque trois hommes, munis de deux fusils à pompe et d'un révolver, ont pénétré dans le lieux en hurlant et en menaçant les clients et les employés. Le hold-up n'a pas duré plus de deux minutes.