Etude en France: Thionville, ville rêvée pour l’investissement locatif

Étude en France : Thionville, ville rêvée pour l’investissement locatif

THIONVILLE – Une étude de la start-up Masteos vient de désigner la cité mosellane comme la ville de France où l'investissement locatif est le plus intéressant.

Une étude de la start-up Masteos vient de désigner Thionville comme la ville de France où l'investissement locatif est le plus intéressant, rapporte Le Républicain Lorrain. La cité mosellane arrive devant Valence (Drôme), Châlons-en-Champagne, Épernay (Marne) et Niort (Deux-Sèvres), selon le classement établi par la start-up, qui a passé 300 villes en revue.

«Thionville est la ville la plus prometteuse, avec + 7,1% de rendement et un prix au mètre carré moyen de 2 139 euros», explique Thierry Vignal, cofondateur de Masteos. C’est une ville encore abordable, avec une grosse tension locative et sans vacance locative. Surtout, le revenu médian y est de 26 800 euros. Pour une ville où le prix du mètre carré avoisine les 2 000 euros, c’est tout simplement stratosphérique. Ce serait presque une anomalie statistique si on ignorait que la ville est assise sur la frontière luxembourgeoise».