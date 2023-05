Musique: Thirty Seconds To Mars amorce son retour

Ces dernières années, on connaissait surtout Jared Leto, l’acteur. On l’a vu en Joker, en Paolo Gucci ou encore en Docteur Morbius. Jared Leto, le rocker de Thirty Seconds To Mars, avait donc quasiment disparu. Cette période est révolue. Le groupe, monté par Jared et son frère Shannon, a fait son retour ce mardi. Il a annoncé sur les réseaux sociaux la sortie de «Stuck», premier single en cinq ans.

«Grâce à ma mère incroyablement créative, mon frère et moi avons appris à aimer l’art et la photographie dès notre plus jeune âge. Le clip de ''Stuck'' est une lettre d’amour à certains de mes photographes préférés. Des artistes qui m’ont profondément marqué, comme Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts et bien d'autres. Des artistes dont le travail a changé ma façon de voir les choses et m’a montré de nouvelles possibilités», a expliqué Jared Leto sur les réseaux sociaux.