«This Is It» pulvérise le box-office américain

Le documentaire «Michael Jackson's This Is It» totalise 101 millions de dollars dans le monde, cinq jours après sa sortie.

Selon le distributeur Sony, 62% des spectateurs ont plus de 25 ans. Et bien que le studio ait répété que le film ne passerait que deux semaines, «This Is It» sera finalement projeté aux États-Unis jusqu'à Thanksgiving, le troisième week-end du mois de novembre.