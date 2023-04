Football – Ligue des champions: Thomas Tuchel a perdu le sommeil avant le choc contre City

«Je vais essayer de me coucher tôt (ce lundi soir) et j'espère que je vais arriver à dormir», a dit le technicien allemand de 49 ans en conférence de presse de veille de match. «La meilleure préparation, c'est le sommeil, mais parfois, c'est difficile de le trouver quand on n'arrête pas de penser», a continué le remplaçant de Julian Nagelsmann en mars sur le banc du club bavarois.