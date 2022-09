Football : Thomas Tuchel viré par Chelsea

Tuchel, arrivé en janvier 2021 sur le banc londonien, avait remporté la plus prestigieuse compétition européenne quatre mois plus tard avec Chelsea, actuel 6e de Premier League et qui a changé de propriétaire en mai avec l'arrivée d'un consortium d'investisseurs mené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly.