GAZA/JERUSALEM - Chercheur indépendant et spécialiste du conflit israélo-palestinien, le Lorrain Thomas Vescovi décrypte et analyse, dans un entretien avec L’essentiel, les enjeux de la guerre débutée le 7 octobre entre Israël et le mouvement palestinien Hamas.

« L’essentiel »: Après un mois de guerre, de nombreuses voix s’élèvent pour souligner la nécessité d’un cessez-le-feu face au nombre croissant de victimes civiles. Pourtant Israël et les États-Unis rejettent catégoriquement cette option.

Thomas Vescovi: Les USA ont légèrement infléchi leur position car ils demandent désormais des pauses humanitaires. Si le gouvernement israélien refuse, c’est qu’il sait à quel point l’émotion légitime suscitée par les attaques du 7 octobre lui permet actuellement de bouleverser la donne politique sur le terrain comme jamais auparavant. Tous les épisodes de guerre au Proche-Orient ont été propices à des bouleversements démographiques, des déplacements forcés de population et des conquêtes de territoire. C’est ce qu’il se passe actuellement à Gaza.

Beaucoup d’observateurs évoquent souvent le conflit à travers le prisme religieux. Est-ce correct?

Il s’agit avant tout d'un conflit colonial. C’est le paradigme qu’il faut avoir en tête. Cela veut dire que la population palestinienne doit faire face à un projet qui vise à accaparer une partie ou la totalité de sa terre, par différentes manières. L’ensemble des gouvernements israéliens, de gauche ou de droite, n’ont jamais pu ou voulu interrompre le processus de colonisation. Sur ce conflit colonial viennent se greffer des dynamiques religieuses, du fait qu'on se situe sur un territoire considéré comme saint par les trois religions monothéistes.

Le gouvernement israélien dispose-t-il réellement d’une stratégie militaire?

Je défends l’idée que le but de guerre israélien est confus. On nous explique que l’objectif est «l’éradication» du Hamas. Ce n’est pas clair. Il s’agit d’une organisation populaire qui rassemble énormément de militants, au sens politique du terme. Des maires, des élus, des représentants dans le monde arabe. C’est une organisation qui a de nombreux champs d’activité. «Éradiquer le Hamas» ne veut presque rien dire, mais c’est une affirmation qui conforte l’action militaire d’Israël, même si cela met en accusation toute une partie de la société palestinienne. Avec son raisonnement, Israël tient la totalité des Gazaouis comme responsables des attaques du 7 octobre. On ne peut pas rendre tous les Palestiniens responsables des actes du Hamas.

Le risque n’est-il pas justement de renforcer le sentiment anti-israélien au sein de la société palestinienne et par conséquent le Hamas?

La question est totalement légitime. Comment peut-on imaginer que les survivants des massacres à Gaza puissent avoir des sentiments plus positifs à l’égard d’Israël? Cela me paraît impensable. La crainte est même que des gens de cette génération tombent dans des sentiments encore plus extrémistes.

Qu’en est-il du sort des otages?

Vu l’ampleur des crimes du 7 octobre, on pouvait imaginer le pire pour les otages. L’humiliation subie par Israël était telle que ces otages étaient un prix à payer pour gagner la guerre. Puis, il y a eu des libérations pour raisons humanitaires et des négociations sont en cours. Et surtout, il y a un grand nombre d’otages binationaux et les États auxquels ils appartiennent refusent qu’ils soient sacrifiés. Ces derniers jours, Netanyahu a dû revoir sa copie sous la pression des familles. Le Premier ministre israélien dit qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu sans la libération des otages. Le Hamas dit l’inverse. C’est un bras de fer.

Des dirigeants occidentaux affirment que la seule solution au conflit est la création d’un État palestinien. Cette option est-elle vraiment envisageable alors que le territoire de la Cisjordanie est morcelé par la colonisation?

D’un côté, c’est un peu hypocrite dans le sens où la communauté internationale, notamment les États-Unis et l’UE, n’a jamais fait en sorte de contraindre les acteurs sur place à envisager l’arrêt de la colonisation. D’un autre côté, c’est la seule solution qui semble faire à peu près consensus. Mais cette solution est obsolète car la réalité sur le terrain montre qu’il est impossible, dans la pratique, d’obtenir un État palestinien viable. Ce n’est pas uniquement une question de colonies et de frontières. C’est une question de dépossession des ressources naturelles et d’inégalité d’accès aux moyens de production. Un ensemble de choses qui font que si un État palestinien était créé demain, il ne serait pas viable économiquement. Quelle serait vraiment sa souveraineté?

Les bilans des pertes civiles fournis par le ministère de la Santé du Hamas sont-ils fiables?

Au cours des dernières guerres, les ONG ont toujours fourni des chiffres très proches de ceux du Hamas. Selon les ONG présentes sur place, les chiffres actuels ont tendance à être un peu sous-estimés. À l’heure où l’on parle, on estime a minima à 1500 le nombre de victimes toujours sous les décombres des bâtiments détruits par les bombardements.

On assiste aussi à une bataille sur le terrain de la communication…

Du côté israélien, il y a toujours eu d’importants moyens de communication déployés pour convaincre l’opinion publique occidentale de la légitimité des opérations menées. Le Hamas a aussi toujours développé sa propagande de guerre. L’absence de journalistes internationaux dans la bande de Gaza nous empêche d’avoir des images indépendantes. Cela ne remet cependant pas en cause le travail des journalistes palestiniens qui documentent le conflit avec des informations précieuses. Mais les principales images du conflit proviennent soit de l’armée israélienne, où on ne voit aucun combat, soit du Hamas où on laisse entendre qu’une guérilla urbaine est en train de mettre à mal l’une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient.

Un mois après les attaques du 7 octobre, a-t-on le recul nécessaire pour comprendre la stratégie de la branche armée du Hamas?

Je vois des causes qui, sans justifier les crimes du Hamas, peuvent permettre d’essayer de les expliquer. Il y a une volonté de briser un statu quo qui est défavorable aux Palestiniens: le blocus sur la bande de Gaza, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie et l’amplification des provocations du gouvernement d’extrême droite sur les lieux saints à Jérusalem. Ensuite, cela arrive effectivement au moment où une vague de normalisation s’opère avec des pays arabes. Le Hamas démontre à ces derniers - à qui Israël promet des moyens de défense sans précédent - que l’Etat hébreu n’est pas en mesure de se protéger lui-même et que tant que la question palestinienne n’est pas résolue, la sécurité de l’ensemble de la région est menacée.

La branche armée du Hamas pouvait cependant prévoir une réponse féroce d’Israël et a exposé la population civile…

Oui, et leur attaque apparaît d’autant plus irrationnelle quand on voit les résultats sur la bande de Gaza. Le Hamas a probablement été débordé par le nombre d’otages. Et le fait que la branche politique n’était visiblement pas au courant de l’opération a conduit à une cacophonie ambiante. Le Hamas a voulu changer la donne à un prix tellement élevé qu’on n’en voit pas encore le bout et les conséquences.

Pensez-vous que cet épisode sanglant marque un tournant dans l’histoire du conflit, dont on ne voit pas l’issue?

Je pense qu’on entre actuellement dans une nouvelle phase, qu’on n'est pas encore en mesure de lire. Je crois que personne n’est pour l’heure capable de savoir vers quoi on se dirige. Toutes les options sont sur la table. Mais la direction que prendra cette phase dépendra de la capacité de nos diplomaties et des États arabes à intervenir pour fixer les lignes de cette nouvelle donne. Si on laisse les deux peuples fixer la nouvelle donne, elle ne pourra être que de plus en plus radicale, violente et chaotique…

Le gouvernement israélien a été accusé de faire le jeu du Hamas. Veut-il vraiment la paix?

Il veut la paix, mais une paix qui signifierait que les Palestiniens cessent de revendiquer leur droit à avoir un État. Benjamin Netanyahu se satisferait pleinement d’un régime dans lequel les Palestiniens n’auraient pas les mêmes droits que les Israéliens mais continueraient à travailler en Israël ou dans les enclaves palestiniennes.

Samedi, des manifestations contre l’action de Netanyahu ont eu lieu en Israël. L’opinion publique israélienne est-elle unie?

On voit que l’union militariste se fissure, notamment sur la question des otages car de plus en plus soulignent que leur libération est la priorité. La deuxième chose, c’est qu’une majorité de citoyens israéliens ne veulent plus de Netanyahu, contre lequel ils se sont mobilisés pendant 40 semaines cette année pour contester la réforme du système judiciaire, d’autant que désormais, ils considèrent qu’il porte une responsabilité dans les attaques du 7 octobre.