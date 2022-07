Cinéma : «Thor» interdit dans des pays arabes en raison de personnages homosexuels

Intitulé «Thor : Love and Thunder», la superproduction Marvel a foudroyé le box-office nord-américain, mais, comme d'autres blockbusters américains récents, a suscité le malaise voire la censure dans certains pays en raison des références LGBTQ. Le film contient des allusions plus ou moins explicites à l’homosexualité, «Valkyrie», le personnage interprété par Tessa Thompson manifestant clairement des sentiments pour une autre femme.

En revanche, «Thor» est toujours projeté aux Emirats arabes unis, un pays également conservateur du Golfe qui avait interdit le film d'animation des studios Pixar «Buzz l'Eclair», contenant une scène de baiser entre deux femmes. En avril, l'Arabie saoudite a demandé à Disney de supprimer les «références LGBTQ» au film de Marvel, «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», afin d'autoriser sa projection dans les salles du royaume ultraconservateur. Les questions de genre et de libertés sexuelles restent encore très taboues dans de nombreux pays arabes, notamment les monarchies du Golfe.