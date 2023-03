Bande dessinée: Thorgal confronté au deuil impossible

Thorgal est confronté à son passé. Le Lombard

Le désespoir nous oblige parfois à des compromis douteux avec nos principes, notre conscience et le héros viking créé par Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski, tout «enfant des étoiles» qu'il est, n'échappe pas à la règle au moment de faire ses adieux à Aaricia, la femme de sa vie. Nidhogg, l'incarnation du mal absolu, tant de fois combattu et défait par un Thorgal jadis fringant et invincible, le sait et propose dès les premières planches à notre héros d'entrer par infraction dans le passé, histoire de sauver sa belle, embourbée dans une situation plutôt délicate et, faisant d'une pierre deux coups, de retrouver sa compagnie, privilège ultime dont la mort le prive dans un présent désormais dénué d'intérêt.

C'est donc à une sorte de «Retour vers le futur» version «premiers âges» que nous convie Robin Recht, l'auteur de ce one shot qui avoue volontiers avoir été marqué et inspiré par les albums «Maître des montagnes» et «L"enfant des étoiles» narrant justement la jeunesse de Thorgal. Mais s'aventurer dans les méandres du passé, fût-il heureux, n'est pas sans danger, surtout lorsque l'organisateur de cette expédition n'est autre que l'incarnation de la malveillance ultime. En outre, le passé n'est pas une coquille vide que l'on peut remodeler à souhait et s'il existe un Thorgal vieux, c'est parce que l'a précédé, un demi-siècle plus tôt, un Thorgal jeune, dont chaque action a eu son importance et son lot de conséquences.

Mille et une interrogations

C'est donc sur la fragilité du fil du temps et ses éventuels bouleversements que Robin Recht a bâti son récit, sans jamais négliger un dessin riche et concis, sublimé par la mise en couleur de Gaétan Georges qui a choisi une dominante rouge ocre pour illustrer son récit.

De cette incongruité temporelle peuvent dès lors surgir mille et une interrogations qu'il appartient à chacun de résoudre. Celle qui tient à coeur à Robin Recht est plutôt classique: «Que dirait-on à l'enfant que l'on était si l'adulter à que l'on est devenu pouvait le rencontrer?» Or la lecture de l' album nous invite à nous poser une autre question non moins pertinente «Comment l'enfant qu'on était va recevoir les conseils du vieux qu'on est devenu?». Thorgal en aura une idée claire à l'issue des 108 pages de ce bel album.

• «Thorgal. Adieu Aaricia» de Robin Recht. Le Lombard, 23,50 euros.