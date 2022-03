Football : Thorgan Hazard reçoit le Soulier d'Or

Thorgan Hazard a reçu mercredi le Soulier d'Or belge, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique de l'année civile écoulée.

A 20 ans, le frère cadet d'Eden Hazard, la star de Chelsea, a devancé l'attaquant Maxime Lestienne (FC Bruges) et le gardien de but Silvio Proto (Anderlecht) au terme d'un vote de journalistes spécialisés et d'anciens lauréats lors d'une soirée de gala à Lint, près d'Anvers. Thorgan Hazard, qui appartient lui aussi à Chelsea, est prêté depuis la saison passée au club belge de Zulte-Waregem (1re division) après avoir été formé à Lens, en France, où il était arrivé à l'âge de 14 ans sans réussir ensuite à s'imposer en équipe première.