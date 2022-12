NBA : Thriller à Los Angeles, les Celtics vainqueurs

Les Lakers reviennent, mais perdent

Les Bucks battent les Warrirors

Les Pelicans rejoints en tête

La jeune étoile de la Nouvelle-Orléans Zion Williamson, 22 ans et numéro 1 de la draft 2019, a encore été le meilleur pourvoyeur de son équipe, mais avec seulement 26 points, en-deçà de ses performances récentes. L'Utah Jazz, auteur d'une grosse performance collective avec six joueurs à plus de dix points, a creusé l'écart dans les deuxième et troisième quarts-temps et remonte à la 8e place de la conférence.