Fiasco des Bleus : Thuram ne veut plus d’Evra en équipe de France

L'ancien international Lilian Thuram a demandé vendredi devant le Conseil fédéral de la FFF que le capitaine des Bleus au Mondial Patrice Evra ne soit plus jamais convoqué en équipe de France.

«J'ai demandé que les joueurs soient durement sanctionnés et que Patrice Evra ne revienne plus jamais en équipe de France», a déclaré Thuram, membre du Conseil fédéral, à l'issue de la réunion de vendredi, consacrée au fiasco de l'équipe de France en Afrique du Sud. «Quand vous êtes capitaine de l'équipe de France, il y a une responsabilité, un respect du maillot et des gens à avoir», a ajouté le champion du monde 1998.