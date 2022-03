«Tigre» et «Lucifer» à l'assaut du désert

LUXEMBOURG - Quatre étudiants luxembourgeois partent demain pour l'aventure. C'est la 11e

édition du Raid 4L Trophy qui démarre.

L'idée les hantait depuis pas mal d'années. Mais voilà venu, «enfin», le temps de réaliser leur rêve. Roadbook à la main, au volant des Renault 4L «Tigre» et «Lucifer» de 1984 et de 85, Matthieu Bauer et Olivier Faber, accompagnés de leurs copilotes Jacq-André Nguegan et Vincent Santer, partent à l'aventure. Dans un rallye humanitaire et sportif à travers le sable du désert marocain, ils distribueront aux enfants de divers villages «une trentaine de cartables avec règles, crayons, bics... et de sacs de sport avec vêtements sportifs, baskets et ballons», se réjouit le pilote Matthieu Bauer. «Le tout collecté par les parents et les élèves d'une école du Cents», tient-il à rappeler, reconnaissant.