Des comptes TikTok font «parler» le petit Grégory

«Le 16 octobre 1984, à l’âge de quatre ans, je disparais. Mon corps est retrouvé pieds, mains et tête liés, mon visage dissimulé sous mon bonnet rabattu dans la Vologne à 21h15»: sur TikTok, une photo de Grégory Villemin s'anime et «raconte» la sordide histoire qui fait encore beaucoup de bruit dans la région. Plusieurs comptes TikTok (cultiveetvous, histoires_vivantes et etvoicimonhistoire) suivis par plusieurs centaines de milliers d'abonnés se servent de l'intelligence artificielle pour faire «revivre» certaines personnalités ou victimes de drames.