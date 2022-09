App : TikTok dément un piratage massif de ses données

Le groupe ByteDance a nié que des pirates ont divulgué le code source de sa célèbre app et les données sensibles de ses utilisateurs.

Le groupe ByteDance se veut rassurant. La société chinoise à l’origine de la célèbre app de courtes vidéos TikTok a démenti les récentes allégations du groupe de pirates AgainstTheWest. Vendredi dernier, ils avaient affirmé sur un forum de hackers avoir piraté la populaire app, ainsi que le service de messagerie WeChat en accédant à un serveur cloud d’Alibaba. Pour confirmer leurs dires, ils avaient publié des captures d’écran des données subtilisées: plus de 2,05 milliards d’entrées pour un total de 790 Go de données censées inclure des informations sur les utilisateurs, des statistiques, des tokens d’authentification, ainsi que le code source de l’application.

Les responsables de TikTok disent s’être penchés sur la question et ne pas avoir trouvé de preuves d’un accès non autorisé à ses données. «Cette affirmation est incorrecte - notre équipe de sécurité a enquêté sur cette déclaration et a déterminé que le code en question n’a aucun rapport avec le code source back-end de TikTok, qui n’a jamais été fusionné avec les données WeChat», a déclaré un porte-parole de l’entreprise au site BleepingComputer.