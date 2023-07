Elle se maquille avec du soda et du cacao en prison

«Cela m’a aidé à surmonter les 17 années de prison»: c’est avec ces mots que Taylor @taylorbnice commence sa vidéo TikTok aux 17,4 millions de vues. Cette ex-détenue, qui vit à Columbia en Caroline du Sud, explique comment fabriquer un fond de teint avec seulement trois ingrédients que beaucoup de gens ont dans leur cuisine. Et le résultat est bluffant: non seulement ce fond de teint offre une couvrance impeccable, mais il correspond parfaitement à la carnation de sa peau.

Recette du mélange

Taylor a vite fait le tour de la liste des ingrédients: «Il faut une base: de la farine, un mélange pour gâteau, du sucre en poudre – peu importe, du moment qu’il s’agit d’une poudre ultrafine et blanche», dit-elle. Elle vient y ajouter délicatement un soupçon de soda. «Si tu en mets trop, tu ruines tout», explique-t-elle. La tiktokeuse commence par verser un bouchon de soda sur la poudre, avant d’en rajouter un peu plus par la suite. En dernier, elle ajoute de la poudre de cacao pour la couleur et mélange longuement le tout. Une fois que la consistance de la pâte obtenue s’apparente à du fond de teint du commerce, la préparation est prête à l’emploi.