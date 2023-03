Etats-Unis : Pékin assure ne pas collecter de données via TikTok

Pendant plus de cinq heures, les élus n’ont quasiment pas laissé parler l’ancien banquier et accusé le Parti communiste chinois de se servir de TikTok à des fins d’espionnage via les données des utilisateurs américains et de manipulation. Pékin a balayé vendredi ces accusations. Le gouvernement chinois «n’a jamais demandé ni ne demandera à quelconque entreprise ou individu de collecter ou de (lui) remettre des données provenant de l’étranger, d’une façon qui violerait les lois locales», a assuré une porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning.