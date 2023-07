Concurrence avec Twitter: TikTok permet les messages avec du texte seul

Vidéo de 10 minutes

Il a notamment fait passer progressivement la longueur maximum de ses vidéos de 15 secondes à son lancement, en 2017, à 10 minutes, pour concurrencer l’un des grands rivaux, YouTube, qui a lui même créé les formats courts YouTube Shorts, inspirés de TikTok. Ce nouveau format comprenant du texte seul constitue une alternative de plus au roi des réseaux sociaux centrés sur le texte, Twitter, rebaptisé X lundi, dont l’hégémonie est de plus en plus contestée.