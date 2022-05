App : TikTok permettra de rendre à César ce qui est à César

Le réseau social va introduire des outils qui vont permettre aux utilisateurs de mieux créditer les vidéos des créateurs qui les ont inspirés.

Jusqu’ici, il n’était possible que de taguer un autre compte dans les clips publiés sur le populaire réseau social de partages de courtes vidéos. Bien qu’on puisse actuellement remonter à la vidéo d’origine en consultant le son utilisé, il n’est pas possible de la créditer dans la description. Ce ne sera désormais plus le cas. TikTok envisage de mettre à disposition un bouton qui va permettre aux utilisateurs de «facilement et directement citer leur inspiration», explique Kudzi Chikumbu, directeur de la communauté des créateurs de TikTok aux États-Unis, dans un billet de blog.