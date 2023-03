TikTok pourrait-elle être interdite au Luxembourg?

L'Amérique a fait un pas significatif, mardi, vers une interdiction de la très populaire application TikTok via un projet de loi soutenu par la Maison-Blanche. De nombreux élus américains considèrent la plateforme de vidéos courtes et virales, qui appartient au groupe chinois ByteDance, comme une menace pour la sécurité nationale.

Ils craignent, tout comme un nombre croissant de gouvernements occidentaux, que Pékin puisse accéder aux données d'utilisateurs du monde entier via cette application, ce que TikTok nie depuis des années.

Interdire l'application reviendrait à «museler la liberté d'expression» de millions d'Américains, proteste TikTok, qui revendique plus d'une centaine de millions d'utilisateurs aux États-Unis. Fin février, la Maison-Blanche avait déjà ordonné aux institutions fédérales de s'assurer que TikTok disparaisse de leurs smartphones sous 30 jours, en application d'une loi ratifiée début janvier par Joe Biden.

Le Luxembourg se veut prudent

Si la mesure était adoptée aux États-Unis, pourrait-elle également rebondir en Europe, et au Luxembourg en particulier? La Commission européenne a récemment interdit à tous ses employés d'installer l'application sur leur téléphone. Le Grand-Duché, lui, joue la carte de la prudence. Sollicité par L'essentiel sur le sujet, le ministère de la Digitalisation a renvoyé à une récente réponse parlementaire des ministres Xavier Bettel et Marc Hansen, ces derniers indiquant que la Commission n'avait pas communiqué les motifs de sa décision.

«De plus amples renseignements au sujet des motivations ont été demandés par le biais de sa représentation permanente», précise le gouvernement. Dans ce contexte, les habitués du réseau social peuvent-ils craindre à terme une interdiction de TikTok au Luxembourg? Également interrogé sur cette hypothèse, le gouvernement ne s'est pas aventuré sur le sujet, même si cette perspective semble encore largement prématurée.

D'après la dernière étude fournie par le Statec, l'année dernière, le nombre d'utilisateurs de TikTok au Luxembourg ne fait que progresser. L'application est désormais le cinquième réseau social (19%) le plus utilisé, derrière Facebook (82%), Instagram (58%), LinkedIn (31%) et Pinterest (22%), mais elle fait un carton chez les 16-17 ans (74%). Le hashtag Luxembourg compte plus d'un milliard de vues.