Réseaux sociaux : TikTok prépare un onglet pour de l’information locale

L’app de courtes vidéos teste un nouveau flux «À proximité» facilitant l’accès à des bons plans et ringardisant davantage Google Maps.

Un échantillon test d’utilisateurs de TikTok a vu apparaître un nouvel onglet à côté des flux «Abonnements» et «Pour toi» sur la page d’accueil de l’application. Le nouveau flux va de pair avec une fonctionnalité qui donne aux créateurs la possibilité d’ajouter des balises de localisation à leurs vidéos.

TikTok a confirmé l’expérimentation limitée pour l’instant au Sud-Est asiatique. «Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok», a commenté de manière très convenue la société sur le site TechCrunch.

Mais, comme le relève Matt Navarra qui a repéré la nouvelle fonctionnalité, TikTok espère certainement rivaliser rapidement avec l’onglet Lieux de la carte Snapchat et les nouvelles options de recherches sur les cartes de lieu d’Instagram (établissements populaires près de chez soi; filtre des entreprises par catégorie).

Nouvelle donne

Grâce à ses algorithmes qui ont fait leurs preuves, TikTok devrait être capable d’afficher du contenu pertinent et géolocalisé. Si l’onglet «Pour Toi» est déjà capable d’afficher des recommandations de restaurants et des lieux d’activités populaires, le flux «À proximité» pourrait afficher les vidéos de ces restaurants et lieux qui se trouvent à proximité de l’utilisateur.