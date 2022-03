Réseaux sociaux : TikTok se conformera aux règles chinoises

ByteDance pourrait avoir besoin de l’approbation du gouvernement chinois pour vendre son application de partage de vidéos à une entreprise américaine, comme le veut Donald Trump.

Approbation de Pékin requise

TikTok, qui a été téléchargée 175 millions de fois aux États-Unis et plus d’un milliard dans le monde, explique dans sa plainte que les décisions de Donald Trump sont motivées par des considérations politiques et financières et non par des inquiétudes pour la sécurité nationale.