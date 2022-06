Réseaux sociaux : TikTok se dote d’avatars animés personnalisables

L’app de courtes vidéos a déployé une fonctionnalité similaire aux Bitmojis de Snapchat et aux Memojis d’Apple.

TikTok a annoncé un nouvel outil censé «favoriser l’expression créative» sur sa plateforme. Baptisée TikTok Avatars, la nouvelle fonctionnalité va permettre aux utilisateurs de l’app de courtes vidéos d’apparaître sous la forme d’un avatar animé qui suit les mouvements et expressions du visage. Son apparence peut être personnalisée par les utilisateurs pour qu’il «reflète leur look et style personnels», indique TikTok. Un ajout qui ne va pas sans rappeler les Bitmojis de Snapchat ou les Memojis d’Apple.

Disponible dans la section Effets, le filtre Avatar propose une série de modèles prêts à l’emploi qui peuvent être modifiés. Il est aussi possible de partir de zéro en choisissant l’apparence des différentes parties du visage et d’éventuels accessoires, comme des boucles d’oreilles, des lunettes ou des couvre-chefs. Outre des effets de voix différents, TikTok a aussi prévu une version miniature des avatars qui peut être placée sur des vidéos.

Le réseau social dit avoir développé ces avatars en prêtant une attention particulière à l’inclusivité pour que tous les utilisateurs soient représentés. «Nous continuerons à écouter notre communauté et à demander l’avis des créateurs à chaque étape du développement. Outre les commentaires des utilisateurs, nous travaillons avec notre Creative Diversity Collective pour faire de cette expérience la plus inclusive et la plus représentative possible pour notre communauté».