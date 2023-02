Cette TikTokeuse fait de la déco… dans son frigo

Si vous faites partie des gens qui aiment jeter un coup d’œil dans le frigo des autres, une surprise vous attend dans celui de la la TikTokeuse Eve Scampoli. Et pour cause: on y trouve même une photo encadrée d’un chat. On ne compte plus le nombre de vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent comment ranger sa cuisine, ses placards ou son armoire à épices. Mais voici que débarque une nouvelle idée qui consiste à nettoyer son frigo et à le décorer.