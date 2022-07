«L'énergie nucléaire n'est pas verte» : Tilly Metz défend avec force la position du Luxembourg à Strasbourg

LUXEMBOURG – L'eurodéputée luxembourgeoise a attaqué avec véhémence l'inclusion du nucléaire dans les énergies vertes. Les députés européens votent ce midi.

Le vote est prévu vers midi, et il s'annonce serré: des eurodéputés vont en effet tenter d'opposer leur veto au projet de label «vert» de l'Union européenne pour le gaz et le nucléaire, deux sources d'énergie considérées par Bruxelles comme nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et parmi ces eurodéputés, Tilly Metz, l'écologiste luxembourgeoise.

«On est tous d'accord que l'énergie nucléaire n'est pas verte et augmente notre dépendance à l'uranium, parce que je ne pense pas qu'il y ait de l'uranium en France», a-t-elle lancé avec force, mardi, à la tribune du Parlement européen, notamment en face de l'eurodéputé français François-Xavier Bellamy.

«La transition énergétique est urgente»

Très remontée, la Luxembourgeoise a également évoqué le problème des déchets nucléaires pour lesquels «on n'a toujours pas de solution et qui doivent être refroidis pendant 80 ans». Et de poursuivre, «nous ne pouvons pas accepter le détournement d'investissements verts, vers des énergies non durables qui profitent en plus à la guerre de Poutine». «Chaque euro qui coule dans la coûteuse construction ou dans l'interminable entretien d'un réacteur nucléaire ne sera pas investi dans les énergies renouvelables», poursuit-elle.

Et de rappeler que l'Autriche et le Luxembourg ont déjà annoncé «une action légale contre cet acte délégué, au cas où il passerait». Les deux gouvernements dénoncent «une incohérence avec plusieurs textes européens» et «les arguments juridiques sont forts et pourraient bien aboutir», prévient-elle. «La transition énergétique est urgente. Pourquoi alors prolonger ce débat pendant des années devant la Cour de justice, si demain, nous pouvons faire tomber cet acte délégué?»

La Luxembourgeoise sait que le «vote sera serré» donc «chaque voix compte!». Selon elle, «il en va de la crédibilité de nos institutions», a-t-elle conclu.