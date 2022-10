: Tim Burton optimiste sur l'avenir du cinéma

Le mythique réalisateur s'est exprimé sur le devenir de son art et n'est pas alarmiste. Selon lui, Netflix est devenu «un studio comme un autre».

«Je suis très optimiste pour le cinéma, un art qui connecte les gens plus que les autres», a déclaré le réalisateur Tim Burton, honoré pour sa carrière au Festival Lumière à Lyon. «Il y a quelques années, à Hollywood, il n'y avait plus qu'une seule approche, tout était fait pour le streaming, Netflix et la télévision», a déclaré samedi le réalisateur de «Mars Attacks» en conférence de presse, au lendemain de la remise du Prix Lumière. «Mais après la pandémie, j'ai réalisé que le cinéma restait toujours important, qu'il serait toujours là, que c'était une forme d'art qui transcendait tout», a-t-il ajouté.