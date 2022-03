Attentat manqué à New York : Times Square n'aurait pas été la seule cible étudiée

L'homme inculpé dans l'enquête sur l'attentat manqué de Times Square a envisagé d'attaquer la gare de Grand Central Terminal et d'autres cibles avant de choisir le quartier touristique.

D'après un représentant des services du maintien de l'ordre qui a requis l'anonymat, Fayçal Shahzad, 30 ans, a ainsi étudié l'idée de s'en prendre à Grand Central Terminal, au Rockefeller Center en plein Manhattan, au complexe de bâtiments du World Financial Center et à Sikorsky Inc., une société travaillant avec les services de défense, avant d'y renoncer et d'arrêter son choix sur Times Square.