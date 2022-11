En Italie: Timothée Chalamet crée l’émeute chez ses fans, les autorités interviennent

Considéré comme l’étoile montante du cinéma depuis son rôle bouleversant dans «Call me by your name», sorti en 2017, aux côtés d’Armie Hammer, qui a été la cible de graves accusations, Timothée Chalamet est adulé par des millions de fans. Désormais, chaque apparition publique de l’acteur est un véritable événement pour ces derniers.