Cinéma : Timothée Chalamet troublant dans un road-movie cannibale

Le festival de Venise a de nouveau succombé, vendredi, au magnétisme de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, à contre-emploi en protagoniste inquiétant d'un road-movie cannibale.

Le festival de Venise a de nouveau succombé, vendredi, au magnétisme de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet, à contre-emploi en protagoniste inquiétant d'un road-movie cannibale au cœur de l'Amérique profonde dans les années 1980. Des fans en délire ont accueilli leur coqueluche à son arrivée sur le Lido, où il est venu défendre les couleurs de «Bones and all», en compétition pour le Lion d'or et signé du réalisateur italien Luca Guadagnino, celui-là même qui a fait de Chalamet une star avec «Call me by your name».

Mais cinq ans plus tard, pas de douce romance gay dans le cadre idyllique d'une villa italienne bourgeoise: l'acteur de 26 ans casse son image lisse de jeune homme bien sous tous rapports en prêtant sa gueule d'ange à Lee, un vagabond qui se lance dans une odyssée avec Maren, dont il partage l'appétit irrépressible pour la chair humaine.

Quelques scènes gore

C'est l'histoire de «deux jeunes très isolés, qui n'ont pas encore de véritable identité et s'affirment à travers l'amour», a résumé Chalamet en conférence de presse, confessant qu'il «mourrait d'envie de travailler de nouveau avec Luca» Guadagnino. «Etre jeune aujourd'hui (...) signifie être jugé en permanence. Je n'ose imaginer ce que c'est de grandir sous le couperet des réseaux sociaux. C'était un soulagement d'interpréter des personnages luttant avec leurs dilemmes sans avoir à aller sur Reddit, Twitter ou TikTok pour voir comment ils s'intègrent dans la société», a observé Chalamet, désormais un habitué du Lido où il était déjà venu l'an dernier pour le blockbuster «Dune», de Denis Villeneuve.

Le personnage de Maren est interprété par l'actrice canadienne Taylor Russell, surtout connue jusqu'ici pour ses rôles dans les séries «Strange Empire» et «Falling Skies». Nos deux protagonistes voguent au volant de leur pick-up bleu et Ronald Reagan est à la Maison-Blanche, mais peu importe: cette énième déclinaison du couple infernal formé par Bonnie and Clyde évolue dans une Amérique éternelle, celle du Midwest hanté par les laissés pour compte du rêve américain.

Au fil de leur voyage, Lee et Maren cherchent à comprendre leur différence et à apprendre à vivre avec, non sans quelques violents accrocs donnant lieu à quelques scènes gore où on les voit dévorer des corps encore frémissants.

1 / 27 Timothée Chalamet a troublé Venise avec son rôle dans un road-movie cannibale. AFP Sa tenue chatoyante a aussi fait sensation à la Mostra. Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa La star affichait un scintillant dos-nu rouge. AFP

«J'aime ces personnages»

«Il y a quelque chose chez ceux qui vivent en marge de la société qui m'attire et m'émeut. J'aime ces personnages», a expliqué Luca Guadagnino. «Je suis intéressé par leurs parcours émotionnels». «Je vois ce film comme une méditation sur ce que nous sommes et comment dépasser ce que nous sommes, surtout s'il s'agit de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler», a souligné le cinéaste, qui a choisi d'adapter le roman homonyme de Camille DeAngelis.

Au-delà de l'analyse des ressorts psychologiques accompagnant la quête de soi chez ces deux marginaux, "Bones and all" suscite un malaise quasi-physique chez le spectateur, non pas tant en montrant des scènes insupportables qu'en rendant terriblement séduisant un couple violant un tabou universel.

En arrière-plan, Guadagnino laisse folâtrer sa caméra sur des paysages grandioses et féeriques où ses personnages semblent n'être que des ombres fugaces appelées à être dévorées par leur destin. Une sorte de conte pour enfants où les ogres sont aussi des êtres de chair et de sang frissonnants de réalisme. À retenir à ce propos la performance glaçante d'une Chloë Sevigny méconnaissable dans le rôle de la mère de Maren.