Talent luxembourgeois: Timothée, 18 ans, chef cuisinier en finale d'un concours en Inde

Jeudi, Timothée Goedert, chef luxembourgeois de 18 ans, était affairé en cuisine, à Kolkata, en Inde. En finale du Dr Bose Challenge, à la Young Chef Olympiad (YCO), il préparait des tempuras de volaille à la farine de millet noir et piment, accompagnés de légumes et de tuiles au millet blanc, avec ingrédients imposés.

«Il aurait bien fait un risotto, mais c’était avant que l’on réalise que le millet était fourni en farine et pas en grains», s’amuse son mentor de l’École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg (EHTL), Alain Hostert, qui l’accompagne.

Première pour le Luxembourg

Une première en Inde pour Timothée qui a vu New Delhi, Bangalore et Kolkata. L’élève de terminale à l’EHTL est ravi. «Les gens sont chaleureux et la nourriture très bonne», sourit le chef. Le jeune homme est tombé dans la gastronomie enfant. «Mon grand-père m’a appris à cuisiner. Un jour, on a visité l’EHTL avec l’école. Quand j’ai vu les cuisines, je les ai trouvées formidables!», relate-t-il.