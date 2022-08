Swipe à gauche : Tinder largue sa directrice générale

La belle histoire entre Renate Nyborg et Tinder finit mal. La jeune femme, qui a rencontré son propre mari sur l’application, a été virée de son poste de directrice moins d’un an après avoir été nommée. La maison mère de Tinder, le groupe Match, a en effet tranché dans le vif, après des résultats décevants. Tinder n’a pas répondu aux attentes initiales de l’entreprise en matière de croissance des revenus pour le second semestre 2022, a notamment relevé Bernard Kim, le patron du groupe américain propriétaire de Tinder, Meetic, OkCupid et autres Hinge.